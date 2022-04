L'operazione, assistita da garanzia BEI, supporterà l'azienda marchigiana nel completamento dei cantieri di riqualificazione dei grandi condomini italiani che beneficiano del Superbonus 110%. UniCredit ha erogato un finanziamento da 20milioni di euro alla Renco Spa di Pesaro. L'operazione è finalizzata a soddisfare le necessità di circolante generato dai cantieri seguiti dall'azienda marchigiana e relativi alla ristrutturazione di grandi condomini italiani che beneficiano del Superbonus 110%, cioè dei crediti fiscali previsti dal Decreto Rilancio del maggio 2020 per la realizzazione di interventi di riqualificazione antisismica ed efficientamento energetico degli immobili.

L'operazione di finanziamento, curata dai team UniCredit Corporate Lending Centro Nord e Corporate Marche, è assistita da una garanzia Bei al 75% e ha una durata di 24 mesi. Renco Spa è una società operativa del Gruppo Renco, fondato nel 1979 dalla famiglia Gasparini, che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) Contractor nei settori dell'energia e delle costruzioni civili; e offre assistenza tecnica e servizi di Operation & Maintenance nel settore Gas. Renco ha acquisito, in Italia, alcune decine di cantieri, relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati e finanziati con il Superbonus 110%, nell'ambito dell'accresciuto impegno della società su interventi a forte connotazione ambientale. Dichiara Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit: "Siamo orgogliosi di sostenere Renco Spa, storica azienda marchigiana leader internazionale in impiantistica industriale e infrastrutture. Con questa operazione confermiamo il nostro impegno nel supportare lo sviluppo di un business sempre più orientato al perseguimento di obiettivi Green. Contribuiamo, infatti, a soddisfare una reale esigenza del territorio, legata alla riqualificazione energetica dei grandi condomini grazie al Superbonus 110%. Diamo così forza ad un circolo virtuoso sia in termini di ripartenza economica che di sostenibilità ambientale del patrimonio immobiliare italiano". (RV - www.ftaonline.com)

