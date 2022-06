di Financial Trend Analysis

Unicredit sale del 3% circa a 9,77 euro, nella seduta odierna ha oscillato tra 9,472 e 9,878. La reazione può contare su di una solida base, la bella candela "hammer" disegnata lunedì dai prezzi con minimo a 9,20, quasi sul 61,8% di ritracciamento (percentuale di Fibonacci) del rialzo dai minimi di maggio. Attenzione tuttavia che la reazione dovrà superare almeno area 10,05, 50% di ritracciamento della singola candela "marubozu" del 10 giugno, per guadagnarsi un po' di credibilità. Fino a quel momento il rimbalzo andrà visto come fragile. Sopra area 10,05 i prezzi potrebbero invece cercare di avvicinare il minimo di giovedì a 10,50, lato alto del gap apertosi venerdì in avvio. Sotto area 9,50 rischio di un nuovo test dell'area di supporto critica dei 9 euro.

(AM - www.ftaonline.com)