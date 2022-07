Correzione fisiologica per Unicredit in avvio (-1,4% a 9,2840 euro) dopo la brusca accelerazione messa a segno ieri (+6,59% a 9,4160 euro) in sintonia con il settore bancario.

*Correzione fisiologica per Unicredit in avvio (-1,4% a 9,2840 euro) *dopo la brusca accelerazione messa a segno ieri (+6,59% a 9,4160 euro) in sintonia con il settore bancario. Il comparto ha approfittato delle indicazioni giunte dai verbali della BCE. Da queste emerge la preoccupazione per l'incremento degli spread e un richiamo alla realizzazione di uno strumento anti-frammentazione utile a fornire alla banca centrale un buona base per accelerare il ritorno verso una politica monetaria neutrale.

Ricordiamo inoltre i rumor in base ai quali l'improvvisa uscita di Niccolò Ubertalli (Head of Italy di Unicredit), con l'a.d. Andrea Orcel subentrato nelle sue funzioni, potrebbe riaprire la partita dell'acquisizione di BPM: la poltrona di responsabile per l'Italia potrebbe infatti diventare preziosa merce di scambio nell'operazione.

*Con il balzo di ieri Unicredit è salita a mettere pressione sull'ex supporto a 9,50 euro: *una vittoria su questo riferimento creerebbe le premesse per il ritorno sugli 11,08 toccati a inizio giugno (obiettivo intermedio a 10,50-10,60). Discese sotto 8,70-8,75 preannuncerebbero invece flessioni verso 7,85-7,90 e sul minimo del 7 marzo a 7,7520, supporto strategico nel medio-lungo periodo..

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)