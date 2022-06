di Financial Trend Analysis

Unicredit -1,9% a 9,6140 euro. Gli analisti di Banco Santander hanno incrementato il target a 22,20 euro. Unicredit ha sottoscritto con Prelios, al termine del processo competitivo di selezione avviato dalla banca nell'ultimo trimestre del 2021, un accordo per la gestione specialistica di crediti Unlikely To Pay (UTP).

(SF - www.ftaonline.com)