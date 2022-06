Unidata S.p.A. (EGM: UD), operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, con azioni negoziate sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., facendo seguito a quanto già comunicato al mercato lo scorso 13 luglio 2021, rende noto che è stato sottoscritto un accordo di investimento con il fondo di investimento alternativo infrastrutturale di tipo chiuso di diritto italiano, riservato a investitori professionali, denominato "Fondo Infrastrutture per la Crescita – ESG", (il "Fondo") istituito e gestito da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., per la realizzazione – attraverso una società di scopo denominata UniCenter S.p.A. – di un green e neutral data center di livello Tier IV, con bacino di clienti nazionali ed internazionali che utilizzi nella massima misura possibile fonti di energia rinnovabile. In tale contesto UniCenter opererà in modalità wholesale only mentre Unidata continuerà a prestare servizi e/o svolgere attività nel settore data center in favore di clienti che richiedano di usufruire di servizi di data center con una potenza inferiore a 30kw. La costituenda UniCenter S.p.A. sarà partecipata al 75% dal Fondo e al 25% da Unidata S.p.A.. L'investimento iniziale atteso per la creazione del green data center sarà di Euro 5,7 milioni da parte di Unidata ed Euro 51,3 milioni da parte del Fondo, con l'opzione di raddoppiare il progetto. Tale investimento verrà effettuato dai soci mediante conferimenti in equity, strumenti finanziari partecipativi o altri strumenti c.d. di "simil-equity" nonché attraverso l'utilizzo della leva finanziaria. L'accordo di investimento, prevede che Unidata S.p.A. abbia la gestione operativa di UniCenter S.p.A.. L'accordo contiene altresì clausole di lock-up e restrizioni sul trasferimento delle partecipazioni in linea con la prassi di mercato. Alla data del closing Unidata S.p.A. e UniCenter S.p.A. sottoscriveranno un contratto di servizi ai sensi del quale Unidata fornirà i propri servizi a UniCenter S.p.A. a condizioni di mercato. I profili legali dell'operazione sono stati curati da Chiomenti per Unidata e da Gianni & Origoni per il Fondo. Renato Brunetti, Presidente di Unidata S.p.A., ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di questo accordo per la realizzazione di quello che sarà uno dei primi green data center del Paese, un progetto ambizioso che rinnova il nostro impegno verso la sostenibilità, permettendo ai clienti nazionali ed internazionali che lo utilizzeranno per le loro esigenze di cloud e storage di ridurre al minimo l'impatto ambientale. Vorrei sottolineare come il nostro ruolo in questo progetto, possibile grazie alla collaborazione con il Fondo, è quello di partner industriale ed abilitatore della tecnologia alla base del data center, occupandoci in prima persona della parte di gestione operativa e dello sviluppo del piano industriale".

(RV - www.ftaonline.com)