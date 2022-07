Unidata S.p.A. (EGM: UD), operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di aver sottoscritto, in data odierna, il contratto per l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito per un ammontare in linea capitale pari ad € 10.000.000,00 (dieci milioni/00) costituito da n. 100 (cento) obbligazioni ("Titoli") del valore nominale di € 100.000,00 (centomila/00) e durata pari a 7 anni dalla data di emissione, con un periodo di preammortamento di 2 anni e con un tasso fisso del 3,74%. Il prestito obbligazionario è sottoscritto nell'ambito della più ampia operazione Basket Bond destinata a investitori istituzionali e lanciata da Intesa Sanpaolo S.p.A. in partnership con ELITE, il private market del Gruppo Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita. L'innovativo sistema del Basket Bond soddisfa le necessità di finanziamento a medio-lungo termine delle imprese, al fine di assicurare l'implementazione dei loro piani di sviluppo e di investimento. Le obbligazioni interamente sottoscritte da Intesa Sanpaolo S.p.A., che ha agito anche in qualità di arranger attraverso la struttura Corporate Finance Mid-Cap della Divisione IMI Corporate & Investment Banking, saranno oggetto di una successiva cartolarizzazione destinata a investitori istituzionali. I Titoli, che saranno emessi in forma dematerializzata ed accentrati presso Monte Titoli S.p.A., sono rappresentati da sistemi di registrazione contabile e, allo stesso modo, la titolarità degli stessi sarà trasferita attraverso i sistemi medesimi, in conformità alle previsioni di cui all'art. 83-bis del Testo Unico della Finanza e del regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob con Provvedimento del 13 agosto 2018 (Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata – "Provvedimento unico sul post-trading"). Stante quanto precede, i Titoli, che non saranno soggetti a quotazione, saranno emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129. Ai fini della strutturazione e della emissione obbligazionaria, Intesa Sanpaolo S.p.A. è stata assistita dallo Studio Legale Grimaldi, mentre Unidata S.p.A. dallo Studio Legale Chiomenti. Il ruolo di Centro Servizi e Agente di Calcolo nell'ambito dell'emissione è stato svolto da Loan Agency Services. L'emissione dei Titoli è prevista entro la fine del mese di luglio 2022. Il Regolamento del prestito obbligazionario prevede, in particolare, specifici covenants di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto ed EBITDA/Interessi lordi. Attraverso questo strumento, concretamente alternativo e complementare al tradizionale finanziamento bancario, la Società avrà l'opportunità di reperire risorse finanziarie per supportare i propri investimenti nelle JV UniCenter e UniFiber.

