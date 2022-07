Unieuro -5,9% a 11,59 perde ulteriore terreno all'indomani dei dati del primo trimestre dell'esercizio 2022/23: i ricavi sono pari a 611,9 milioni di euro, in crescita del 5,2%, ma il risultato prima delle imposte adjusted è negativo per 3,5 milioni, rispetto ad un valore positivo per 3,3 milioni nel primo trimestre 2021/22.

Unieuro -5,9% a 11,59 perde ulteriore terreno all'indomani dei dati del primo trimestre dell'esercizio 2022/23: i ricavi sono pari a 611,9 milioni di euro, in crescita del 5,2%, ma il risultato prima delle imposte adjusted è negativo per 3,5 milioni, rispetto ad un valore positivo per 3,3 milioni nel primo trimestre 2021/22. Quadro grafico difficile per Unieuro che conferma il segnale tecnico ribassista derivante dalla rottura del minimo del 7 marzo a 13,55 euro. Il titolo si dirige verso area 10 euro, probabilmente l'ultimo sostegno utile a scongiurare il ritorno sul minimo storico del marzo 2020 a 5,03. Concreti segnali di forza solo al superamento del recente massimo a 14,25, prologo a un attacco all'ex supporto a 15,02: in caso di successo si aprirebbero spazi di ascesa verso 16,50 almeno.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)