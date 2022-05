Pubblicato sul sito della società il Consensus di Mercato. Mercoledì 11 maggio è in agenda il Consiglio di amministrazione di Unieuro per l'approvazione dei risultati dell'esercizio fiscale 2021/2022. Gli analisti stimano un risultato netto adjusted a 51,8 milioni di euro con un dividendo per azione a 1,24 euro. La società ha già comunicato il fatturato preliminare lo scorso 23 marzo (2.949,7 miliardi di euro). (RV - www.ftaonline.com)

