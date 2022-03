Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. (Euronext STAR Milan: UNIR), il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, si è riunito sotto la presidenza di Stefano Meloni ed ha esaminato i ricavi e alcuni risultati preliminari dell'esercizio chiuso al 28 febbraio 2022, non ancora sottoposti a revisione legale. L'esercizio 2021/22 di Unieuro si è chiuso con una crescita dei ricavi del 9,9%, replicando il +9,8% registrato lo scorso anno e portando il fatturato al nuovo record, per l'azienda e per il mercato di riferimento, di 2,95 miliardi di Euro. Si è trattato anche quest'anno di crescita sostanzialmente organica, sospinta inizialmente dai trend di consumo legati alla pandemia, poi normalizzatisi nel corso dell'anno, e in seguito dal boom delle vendite di televisori e decoder sostenuto dall'avvio della migrazione delle frequenze e dall'introduzione del Bonus Tv. I negozi diretti hanno così recuperato la sottoperformance accusata lo scorso anno a causa delle restrizioni, registrando una crescita a doppia cifra (Retail +17,3%, Travel +24,2%), a fronte di un canale Online che ha visto il proprio fatturato progredire ulteriormente nonostante nello scorso esercizio avesse sfiorato un rialzo del 77%. I risultati conseguiti consolidano la posizione di leader di mercato di Unieuro e consentono di prefigurare una redditività e una generazione di cassa per l'esercizio appena concluso in linea con le guidance via via fornite al mercato. Nonostante un contesto internazionale e macroeconomico complesso e oggetto di costante attenzione, è ad oggi prevedibile la distribuzione di un dividendo in linea con la policy attualmente in vigore. "Un altro anno di sostenuta crescita organica ci ha condotti a ridosso dei tre miliardi di fatturato, una soglia inimmaginabile soltanto pochi anni fa, raggiunta anche grazie ad una strategia omnicanale efficace e ad un modello di business solido e distintivo. Lieti del nuovo traguardo, che lascia prefigurare un'adeguata remunerazione degli azionisti, rimaniamo però saldamente ancorati alla realtà e attenti alle criticità che stanno emergendo a seguito del conflitto in Ucraina e della conseguente situazione geopolitica, le cui ripercussioni sull'economia italiana si preannunciano severe. Il fatturato del mese di marzo sta registrando un trend positivo e la disponibilità di prodotto rimane totale, ma monitoriamo con attenzione tutti gli sviluppi, con particolare riguardo ai costi dell'energia e al loro impatto sulla redditività prospettica". Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Amministratore Delegato di Unieuro. I dati consuntivi definitivi verranno sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione in data 11 maggio 2022, unitamente alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio, e saranno tempestivamente comunicati al mercato.

(RV - www.ftaonline.com)