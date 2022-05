Unipol in forte calo venerdì nonostante i risultati del primo trimestre superiori alle attese e la sorpresa positiva sul fronte del dividendo nel piano al 2024 (dividendi cumulati per 750 milioni nel triennio 2022-2024).

Unipol in forte calo venerdì nonostante i risultati del primo trimestre superiori alle attese e la sorpresa positiva sul fronte del dividendo nel piano al 2024 (dividendi cumulati per 750 milioni nel triennio 2022-2024). La spiegazione potrebbe essere il classico "buy the news and sell the fact", una presa di profitto dopo i recenti rialzi che scontavano già risultati positivi. La discesa al di sotto dei 5 euro potrebbe portare al test di 4,70, poi alla ricopertura del gap del 16 marzo a 4,52. Per rilanciare l'uptrend servirebbe la rottura dei 5,40 euro.

