United Airlines Holdings ha toccato un rally dell'11% in intraday dopo avere presentato risultati relativi al primo trimestre e avere sorpreso i mercati indicando di vedere il ritorno all'utile quest'anno. Non solo. Il colosso dei cieli Usa (nato nel 2010 dall'integrazione di Continental Airlines in United) dopo avere messo in fila una striscia di nove trimestri consecutivi in rosso (a causa del durissimo impatto della pandemia di coronavirus sul settore del trasporto aereo) prevede di registrare profitti già nell'attuale periodo. Intanto nei tre mesi allo scorso 31 marzo ha segnato perdite nette per 1,4 miliardi di dollari e ricavi operativi a quota 7,6 miliardi, ancora in declino del 21% rispetto al primo trimestre 2019, prima dello scoppio della crisi del Covid-19. Su base rettificata la perdita si è attestata a 4,24 dollari, contro i 4,22 dollari del consensus di Refinitiv. United ha poi chiuso con un rimbalzo del 9,31% giovedì al Nasdaq.

(RR - www.ftaonline.com)