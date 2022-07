Unity Software ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per il takeover di IronSource per una valutazione dell'azienda israeliana (specializzata nello sviluppo di tecnologie per la monetizzazione e la distribuzione di app per terminali mobili) di 4,4 miliardi di dollari.

Unity Software ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per il takeover di IronSource per una valutazione dell'azienda israeliana (specializzata nello sviluppo di tecnologie per la monetizzazione e la distribuzione di app per terminali mobili) di 4,4 miliardi di dollari. Iron Source verrà integrata nell'azienda di San Francisco (nota soprattutto per il suo motore grafico utilizzato in decine di videogiochi da quasi un ventennio) e gli azionisti di Unity a fusione conclusa avranno quasi il 74% del capitale della nuova entità. Sulla notizia il titolo Unity ha toccato un tracollo del 17% in premarket al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)