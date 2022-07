Secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, in giugno le licenze edilizie hanno registrato in Usa un declino dello 0,6% mensile, contro il calo del 7,0% della lettura finale di maggio (3,0% la flessione di aprile), attestandosi a 1,68 milioni di unità, contro gli 1,69 milioni precedenti (1,82 milioni in aprile) e gli 1,58 milioni del consensus di Dow Jones Newswires e Wall Street Journal.

(RR - www.ftaonline.com)