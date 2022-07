Secondo quanto comunicato dalla Federal Reserve Bank of New York, in luglio l'Empire State Manufacturing Index è salito a 11,1 punti da -1,2 punti di giugno (-11,6 punti in maggio), contro -2,0 punti del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

Secondo quanto comunicato dalla Federal Reserve Bank of New York, in luglio l'Empire State Manufacturing Index è salito a 11,1 punti da -1,2 punti di giugno (-11,6 punti in maggio), contro -2,0 punti del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. L'indice misura l'attività economica nella regione di New York attraverso un sondaggio condotto tra circa 200 aziende manifatturiere.

(RR - www.ftaonline.com)