Secondo quanto comunicato dallo U.S. Department of Treasury (il ministero del Tesoro di Washington), in maggio il Treasury International Capital (Tic, che misura il saldo tra gli acquisti di titoli di lungo periodo da parte di cittadini americani ed esteri) è stato in positivo in Usa per 155,3 miliardi di dollari, in deciso aumento rispetto agli 87,7 miliardi di aprile (23,1 miliardi in marzo).

(RR - www.ftaonline.com)