Secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, in maggio il deficit commerciale di beni degli Usa è sceso a 104,3 miliardi di dollari dai 107,7 miliardi della lettura finale di aprile (125,9 miliardi in marzo). Nel mese le esportazioni sono state pari a 176,6 miliardi (contro i 174,6 miliardi precedenti), a fronte di 280,9 miliardi di importazioni (281,3 miliardi in aprile).

