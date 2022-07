Secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau e U.S. Bureau of Economic Analysis, in maggio il deficit della bilancia commerciale Usa ha segnato un declino a 85,5 miliardi di dollari dagli 86,7 miliardi della lettura finale di aprile (107,7 miliardi in marzo), contro gli 84,9 miliardi del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. Nel mese le esportazioni sono state pari a 255,9 miliardi (contro i 252,9 miliardi precedenti), a fronte di 341,4 miliardi di importazioni (339,5 miliardi in aprile). L'export è salito dell'1,2% sequenziale contro il rialzo dello 0,6% dell'import.

