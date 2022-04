Secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, in marzo il deficit commerciale di beni degli Usa sale a 125,32 miliardi di dollari dai 106,34 miliardi di febbraio (107,36 miliardi in gennaio). Nel mese le esportazioni sono state pari a 169,31 miliardi (contro i 157,95 miliardi precedenti), a fronte di 294,63 miliardi di importazioni (264,29 miliardi in febbraio). (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.