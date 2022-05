In marzo l'S&P CoreLogic Case-Shiller Index, che misura l'andamento dei prezzi delle abitazioni nelle 20 principali città Usa, è rimbalzato del 21,2% annuo, contro il 20,3% della lettura finale di febbraio (18,9% in gennaio) e il 20,0% del consensus.

In marzo l'S&P CoreLogic Case-Shiller Index, che misura l'andamento dei prezzi delle abitazioni nelle 20 principali città Usa, è rimbalzato del 21,2% annuo, contro il 20,3% della lettura finale di febbraio (18,9% in gennaio) e il 20,0% del consensus. Su base mensile, rettificata stagionalmente, l'indice è invece cresciuto del 2,4% come in febbraio (1,7% in gennaio) e il 2,0% stimato dagli economisti.

