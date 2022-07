L'edizione del Beige Book diffusa mercoledì dalla Federal Reserve (Fed), relativa al periodo fino al 13 luglio, mostra che la crescita dell'attività economica in Usa è stata "modesta". Si tratterebbe di un miglioramento, visto che la ripresa nella maggior parte dei dodici distretti in cui vengono divisi gli Stati Uniti era stata definita "da lieve a modesta" nella precedente edizione del Beige Book di inizio giugno. In realtà, però, si inizia a parlare di recessione visto che preoccupazioni a riguardo sono state espresse da almeno cinque distretti mentre diversi hanno indicato segnali di un rallentamento della domanda. E il tema ricorrente è stato quello dell'inflazione. La maggior parte dei distretti ha infatti riferito che la spesa dei consumatori è diminuita poiché i prezzi elevati di cibo e gas hanno ridotto il reddito discrezionale. Le vendite di auto nuove sono rimaste deboli. Sono stati segnalati aumenti sostanziali dei prezzi in tutti i distretti, con le aziende in grado di trasferire l'inflazione sui clienti, in particolare in turismo, ristorazione, alberghiero. La maggior parte dei distretti della Fed ha anche segnalato una crescita dei salari nonostante un certo miglioramento nella disponibilità di manodopera.

(RR - www.ftaonline.com)