Joe Biden conferma la possibile rimozione dei dazi sull'export dalla Cina. Come anticipato in precedenza da diverse fonti interne alla sua amministrazione, il presidente Usa, impegnato nel suo viaggio di cinque giorni in Giappone e Corea del Sud, ha teso la mano al "nemico" cinese. "Lo sto considerando. Non abbiamo imposto nessuna di queste tariffe. Sono state imposte dalla precedente amministrazione e sono allo studio", ha dichiarato Biden, riferendosi ovviamente a Donald Trump e alla sua guerra commerciale contro Pechino. In precedenza era stata Janet Yellen, U.S. Secretary of the Treasury (ministra del Tesoro di Washington), a dichiarare che il taglio delle tariffe sull'export cinese era da considerare. "Ci sarebbero effetti desiderabili", aveva sottolineato, riferendosi all'impatto della misura decisa di Trump sulla già elevata inflazione e quindi sulla capacità di spesa dei cittadini americani.

