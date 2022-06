Secondo quanto comunicato dalla Federal Reserve Bank of Chicago, in maggio lo U.S. Chicago Fed National Activity ha segnato una flessione a 0,01 punti dagli 0,40 punti della lettura finale di aprile (0,36 punti in marzo), confermandosi comunque in positivo per il quinto mese consecutivo. L'indice misura l'attività economica nel settimo dei dodici distretti in cui vengono suddivisi gli Usa (comprende la gran parte di Illinois, Indiana, Michigan, Wisconsin e l'intero Iowa, con aree metropolitane come Chicago, Detroit e Milwaukee).

