Secondo quanto comunicato dallo U.S. Bureau Of Labor Statistics (Bls, ente statistico alle dipendenze del ministero del Lavoro di Washington), nel primo trimestre 2022 il costo del lavoro (a esclusione del settore agricolo) è rimbalzato in Usa dell'11,6% sequenziale, contro il rialzo dell'1,0% della lettura finale relativa all'ultimo periodo dello scorso anno (0,3% nel terzo trimestre) e sopra al progresso del 10,5% del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

