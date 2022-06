Secondo quanto comunicato dallo U.S. Bureau Of Labor Statistics (Bls, ente statistico alle dipendenze del ministero del Lavoro di Washington), nel primo trimestre 2022 il deficit della bilancia delle partite correnti è salito in Usa a 291 miliardi di dollari, dai 225 miliardi dell'ultimo periodo dello scorso anno (220 miliardi nel terzo trimestre), contro i 275 miliardi del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. Il dato si confronta con il disavanzo di 189 miliardi del primo trimestre 2021.

(RR - www.ftaonline.com)