L'EIA (Energy Information Administration) ha comunicato che, nella settimana terminata lo scorso 14 aprile, le scorte di petrolio negli USA sono diminuite di 8,020 mln di barili. Le stime degli analisti erano fissate su un incremento pari a 2,471 mln di barili. Nella settimana precedente le scorte di petrolio greggio erano cresciute di 9,382 milioni di barili. (CC - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.