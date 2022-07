Goldman Sachs taglia la stima di crescita del Pil Usa nel secondo trimestre allo 0,7% dal rialzo dell'1,9% previsto in precedenza.

di Financial Trend Analysis

Goldman Sachs taglia la stima di crescita del Pil Usa nel secondo trimestre allo 0,7% dal rialzo dell'1,9% previsto in precedenza. In combinazione con il calo dell'1,6% del primo trimestre, ciò porterebbe il primo semestre a un soffio da una vera e propria recessione. Wells Fargo ha invece peggiorato l'outlook sull'intero 2022, dichiarando di attendersi una contrazione dell'economia Usa dello 0,2% e un successivo rialzo dello 0,9% nel 2023 (le precedenti stime erano invece per una crescita dell'1,5% e un declino dello 0,5% il prossimo anno).

