Secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau e U.S. Bureau of Economic Analysis, in aprile il deficit della bilancia commerciale Usa si è ridotto a 87,1 miliardi di dollari dai 107,7 miliardi della lettura finale di marzo (89,8 miliardi in febbraio), contro gli 89,5 miliardi del consensus. Nel mese le esportazioni sono state pari a 252,6 miliardi (contro i 241,7 miliardi precedenti), a fronte di 339,7 miliardi di importazioni (351,5 miliardi in marzo). L'export è salito del 3,5% sequenziale contro il declino del 3,4% dell'import.

(RR - www.ftaonline.com)