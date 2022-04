Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis BORSA PUBBLICATO: 21 aprile 15:00 USA: in aprile l'Indice della FED di Philadelphia scende a 17,6 punti Tempo stimato di lettura: 2 minuti di Financial Trend Analysis

Nel pomeriggio la Federal Reserve di Philadelphia ha reso noto che il proprio indice, che monitora l'andamento dell'attivita' manifatturiera dell'area di Philadelphia, si e' attestato nel mese di aprile a 17,6 punti da 27,4 di marzo e a fronte di attese degli analisti pari a 21 punti. Condividi su Facebook + Twitter

Twitter Whatsapp

Whatsapp Linkedin

Nel pomeriggio la Federal Reserve di Philadelphia ha reso noto che il proprio indice, che monitora l'andamento dell'attivita' manifatturiera dell'area di Philadelphia, si e' attestato nel mese di aprile a 17,6 punti da 27,4 di marzo e a fronte di attese degli analisti pari a 21 punti. (CC - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.