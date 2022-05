Secondo quanto comunicato dallo U.S. Bureau Of Labor Statistics (Bls, ente statistico alle dipendenze del ministero del Lavoro di Washington), in aprile i posti di lavoro hanno registrato in Usa (a esclusione del settore agricolo) un progresso di 428.000 unità come in febbraio (750.000 in gennaio), contro le 400.000 del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

(RR - www.ftaonline.com)