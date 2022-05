Secondo quanto comunicato dal Bureau of Economic Analysis (Bea), in aprile i redditi personali sono saliti in Usa dello 0,4% mensile, contro lo 0,5% atteso dagli economisti per una lettura invariata rispetto a marzo (0,7% in febbraio).

Secondo quanto comunicato dal Bureau of Economic Analysis (Bea), in aprile i redditi personali sono saliti in Usa dello 0,4% mensile, contro lo 0,5% atteso dagli economisti per una lettura invariata rispetto a marzo (0,7% in febbraio). I consumi personali sono invece saliti dello 0,9% sequenziale contro l'1,4% precedente (0,6% in febbraio) e lo 0,7% del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

