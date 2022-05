Secondo quanto comunicato dalla National Association of Realtors (Nar, confederazione del settore immobiliare), in aprile le vendite di abitazioni esistenti sono calate in Usa del 2,4% sequenziale, contro il declino del 3,0% della lettura finale di marzo (8,6% il crollo di febbraio), attestandosi a 5,61 milioni di unità contro i 5,64 milioni del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.