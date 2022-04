Secondo quanto comunicato dalla Federal Housing Finance Agency (Fhfa), lo U.S. House Price Index è balzato del 19,4% annuo in febbraio, in accelerazione rispetto al 18,3% della lettura finale di gennaio (17,7% in dicembre), attestandosi a 381,4 punti (373,7 punti in febbraio). Su base mensile l'indice dei prezzi delle abitazioni Usa è invece cresciuto del 2,1% contro l'1,6% precedente (1,3% in dicembre).

(RR - www.ftaonline.com)