Secondo quanto comunicato dall'Institute for Supply Management (Ism, confederazione delle aziende attive nel procurement), in giugno l'indice non manifatturiero Ism ha registrato in Usa un calo a 55,3 punti dai 55,9 punti di maggio (57,1 punti in aprile), sopra però ai 54,0 punti del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.