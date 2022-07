Secondo quanto comunicato dalla Federal Reserve (Fed), in giugno la produzione industriale è salita in Usa del 4,16% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto al 4,81% della lettura finale di maggio (e al 6,29% di aprile).

Secondo quanto comunicato dalla Federal Reserve (Fed), in giugno la produzione industriale è salita in Usa del 4,16% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto al 4,81% della lettura finale di maggio (e al 6,29% di aprile). Su base mensile la produzione industriale è invece calata dello 0,2% contro il precedente rialzo dello 0,1% (1,4% in aprile) e la lettura invariata del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. La capacità di utilizzo degli impianti si è attestata lo scorso mese all'80,0% contro l'80,3% precedente (78,9% in aprile) e l'80,5% stimato dagli economisti.

(RR - www.ftaonline.com)