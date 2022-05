Secondo quanto comunicato dall'Institute for Supply Management (Ism, confederazione Usa delle aziende attive nel procurement), in maggio il Chicago Business Barometer, noto anche come Chicago Purchasing Managers' Index (Chicago Pmi), è salito a 60,3 punti dai 56,4 punti di aprile (62,9 punti in marzo), contro i 55,9 punti del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.