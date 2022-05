Attività manifatturiera Usa in frenata in maggio.

Attività manifatturiera Usa in frenata in maggio. Nel mese in chiusura l'indice Pmi degli Usa elaborato da S&P Global ha infatti registrato su base preliminare un declino a 57,5 punti dai 59,2 punti della lettura finale di aprile (58,8 punti in marzo), contro i 57,4 punti del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

(RR - www.ftaonline.com)