Secondo quanto comunicato da Adp Research Institute (nel suo Adp National Employment Report, che misura la variazione mensile nell'occupazione privata non agricola), in maggio il rialzo dei nuovi impieghi è stato in Usa di 128.000 unità, in ulteriore rallentamento rispetto alle 247.000 di aprile (e alle 479.000 di marzo) e contro le 886.000 del maggio 2021. La lettura, basata sui dati delle buste paga di circa 400.000 aziende Usa, si confronta con i 299.000 nuovi impieghi del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

