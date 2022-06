Secondo quanto comunicato dallo U.S. Bureau Of Labor Statistics (Bls, ente statistico alle dipendenze del ministero del Lavoro di Washington), in maggio i posti di lavoro hanno registrato in Usa (a esclusione del settore agricolo) un progresso di 390.000 unità contro le 436.000 di febbraio (428.000 in marzo) e le 328.000 del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

