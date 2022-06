Secondo quanto comunicato dallo U.S. Bureau Of Labor Statistics (Bls, ente statistico alle dipendenze del ministero del Lavoro di Washington), in maggio i prezzi alla produzione sono saliti in Usa del 10,8% annuo, contro il 10,9% stimato dagli economisti per una lettura invariata rispetto ad aprile (11,5% in marzo). Su base mensile l'indice dei prezzi alla produzione è cresciuto dello 0,8% contro lo 0,4% precedente (1,6% in marzo), in linea con il consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

