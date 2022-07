Secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, in maggio le scorte all'ingrosso (dato che misura la variazione del valore totale dei beni detenuti in inventario) sono salite in Usa dell'1,8% mensile, contro il 2,3% di aprile (2,7% in marzo) e il 2,0% della lettura preliminare diffusa a fine giugno.

(RR - www.ftaonline.com)