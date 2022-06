Secondo quanto comunicato dallo U.S. Bureau Of Labor Statistics (Bls, ente statistico alle dipendenze del ministero del Lavoro di Washington), in maggio il tasso di disoccupazione resta invariato in Usa sul 3,6% già registrato in marzo e aprile (3,8% in febbraio), contro il 3,5% del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. Il dato si confronta con il 5,8% del maggio 2021.

(RR - www.ftaonline.com)