Secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, in marzo le spese in costruzioni sono cresciute in Usa dello 0,1% mensile, in ulteriore rallentamento rispetto allo 0,5% precedente (1,6% in gennaio) e lo 0,7% del consensus. Su base annua le spese sono invece rimbalzate dell'11,7% contro l'11,2% di febbraio.

(RR - www.ftaonline.com)