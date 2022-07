Secondo quanto comunicato su base preliminare dalla University of Michigan, in luglio l'indice della fiducia dei consumatori Usa è salito a 51,1 punti dai 50,0 punti della lettura finale di giugno (58,4 punti in maggio), contro la lettura invariata a 50,0 punti del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

Secondo quanto comunicato su base preliminare dalla University of Michigan, in luglio l'indice della fiducia dei consumatori Usa è salito a 51,1 punti dai 50,0 punti della lettura finale di giugno (58,4 punti in maggio), contro la lettura invariata a 50,0 punti del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. L'indice relativo alle aspettative dei consumatori Usa è invece sceso a 47,3 punti dai 47,5 punti precedenti (55,2 punti in maggio), contro i 47,0 punti stimati dagli economisti.

(RR - www.ftaonline.com)