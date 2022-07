Secondo quanto comunicato dalla National Federation of Independent Business (Nfib), in giugno lo Small Business Optimism Index, indice che misura la fiducia delle piccole imprese Usa, è calato a 89,5 punti dai 93,1 punti di maggio (93,2 punti in marzo e aprile).

Secondo quanto comunicato dalla National Federation of Independent Business (Nfib), in giugno lo Small Business Optimism Index, indice che misura la fiducia delle piccole imprese Usa, è calato a 89,5 punti dai 93,1 punti di maggio (93,2 punti in marzo e aprile). Il dato si confronta con i 93,0 punti del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. L'indice è sotto quota 100 punti dallo scorso settembre (100,1 punti nell'agosto 2021).

(RR - www.ftaonline.com)