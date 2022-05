Secondo quanto comunicato dalla National Federation of Independent Business (Nfib), in aprile lo Small Business Optimism Index, indice che misura la fiducia delle piccole imprese Usa, rimane invariato sui 93,2 punti registrati in marzo (95,7 punti in febbraio).

Secondo quanto comunicato dalla National Federation of Independent Business (Nfib), in aprile lo Small Business Optimism Index, indice che misura la fiducia delle piccole imprese Usa, rimane invariato sui 93,2 punti registrati in marzo (95,7 punti in febbraio). Il dato si confronta con i 92,9 punti del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. L'indice è sotto quota 100 punti dallo scorso settembre (100,1 punti nell'agosto 2021).

