La Borsa di New York ha chiuso l'ultima seduta della settimana in deciso ribasso dopo il poco incoraggiante dato sull'inflazione che potrebbe spingere la Fed ad accelerare il programma di rialzi dei tassi.

Il Dow Jones ha perso il 2,73%, l'S&P 500 il 2,91% ed il Nasdaq Composite il 3,52%.

Tra i titoli in evidenza DocuSign -24,53%. L'azienda di San Francisco (specializzata in tecnologie per la firma digitale e la gestione digitale delle transazioni) ha comunicato risultati relativi al primo trimestre segnati da perdite nette in aumento da 8,3 milioni di dollari, pari a 4 centesimi per azione, a 27,4 milioni, e 14 centesimi. Su base rettificata l'eps si è attestato 38 centesimi, a fronte di ricavi in progresso da 469 a 589 milioni di dollari. Il consensus di FactSet era invece per 46 centesimi e 583 milioni rispettivamente.

Netflix -5,10%. Goldman Sachs ha tagliato il rating sul titolo del colosso dello streaming tv a "sell" da "neutral".

Sul fronte macroeconomico il tasso d'inflazione, secondo quanto comunicato dallo U.S. Bureau Of Labor Statistics (Bls, ente statistico alle dipendenze del ministero del Lavoro di Washington), ha registrato a maggio una crescita all'8,6% annuo dall'8,3% di aprile (8,5% in marzo), contro l'8,2% del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. Su base sequenziale l'indice dei prezzi al consumo è salito dell'1,0% contro lo 0,3% precedente (1,2% in marzo) e lo 0,7% stimato dagli economisti. L'inflazione core, al netto di energia e alimentare, è invece scesa al 6,0% annuo dal 6,2% di aprile (6,5% in marzo), contro il 5,9% del consensus. Su base sequenziale la lettura è invariata sullo 0,6% precedente (0,3% in marzo), contro lo 0,5% atteso.

L'indice della fiducia dei consumatori Usa (dato preliminare), secondo quanto comunicato dalla University of Michigan, a giugno è calata a 50,2 punti dai 58,4 punti di maggio. Gli analisti avevano previsto un calo a 58,0 punti.

Nell'arco della settimana il Dow Jones ha perso il 4,58%, l'S&P 500 il 5,06% ed il Nasdaq Composite il 5,60%.

