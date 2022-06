La Borsa di New York ha chiuso la seduta in rialzo. Il Dow Jones ha guadagnato l'1%, l'S&P 500 l'1,46% ed il Nasdaq Composite il 2,50%.

La Fed, in linea con le attese, ha alzato i tassi di interesse di 75 punti base. Jerome Powell ha anticipato un ulteriore incremento di 50 o 75 punti base nella riunione di luglio precisando però che rialzi dello 0,75% non diventeranno una cosa comune.

Listini sostenuti inizialmente dal meeting straordinario della Bce. La Banca centrale europea ha deciso che applicherà flessibilità nel reinvestimento dei rimborsi in scadenza nel portafoglio PEPP, al fine di preservare il funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria, condizione preliminare affinché la BCE sia in grado di realizzare il suo mandato di stabilità dei prezzi.

Inoltre, il Consiglio direttivo ha deciso di conferire mandato ai pertinenti Comitati dell'Eurosistema insieme ai servizi della BCE per accelerare il completamento della progettazione di un nuovo strumento anti-frammentazione.

Sugli scudi il comparto bancario.

Tra i titoli in evidenza Hertz Global Holdings +5,05%. Il gruppo del noleggio di veicoli ha avviato un nuovo programma di acquisto di azioni proprie da 2 miliardi di dollari.

Tapestry +3,39%. Jefferies ha alzato il rating sul titolo del proprietario dei marchi Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman a "buy" da "hold".

Tra le blue chip spicca il balzo di Boeing (+9,45%).

Sul fronte macroeconomico le vendite retail, secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, sono salite a maggio dell'8,1% annuo, contro l'8,2% precedente (7,3% in marzo). Su base mensile le vendite al dettaglio sono invece cresciute dello 0,3% contro lo 0,7% della lettura finale di aprile (1,4% in marzo) e lo 0,1% del consensus di Dow Jones Newswires and The Wall Street Journal.

L'Empire State Manufacturing Index, secondo quanto comunicato dalla Federal Reserve Bank of New York, è salito a giugno a -1,2 punti da -11,6 punti di maggio (24,6 punti in aprile), contro i 3,0 punti stimati dagli economisti. L'indice misura l'attività economica nella regione di New York attraverso un sondaggio condotto tra circa 200 aziende manifatturiere.

