Secondo quanto comunicato dalla Federal Reserve Bank of Richmond, a giugno lo U.

di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dalla Federal Reserve Bank of Richmond, a giugno lo U.S. Richmond Manufacturing Index è calato a -19 punti da -9 punti di maggio e contro il -4 del consensus. L'indice, che misura il livello dell'attività commerciale (compresi spedizioni, nuovi ordini e occupazione), è elaborato attraverso un sondaggio condotto tra un centinaio di aziende dell'area di Richmond, in Virginia.

(RV - www.ftaonline.com)