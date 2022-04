Secondo quanto comunicato dalla National Association of Realtors (Nar, federazione del settore immobiliare con sede a Chicago), in marzo il Pending Home Sales Index (che misura la variazione nel numero di case in appalto da vendere) è calato in Usa a 103,7 punti dai 105,0 punti della lettura finale di febbraio (109,4 punti in gennaio).

Secondo quanto comunicato dalla National Association of Realtors (Nar, federazione del settore immobiliare con sede a Chicago), in marzo il Pending Home Sales Index (che misura la variazione nel numero di case in appalto da vendere) è calato in Usa a 103,7 punti dai 105,0 punti della lettura finale di febbraio (109,4 punti in gennaio). L'indice è sceso dell'1,2% su base mensile, dopo il precedente declino del 4,0% (5,8% il crollo di gennaio) e contro la flessione dell'1,8% del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

(RR - www.ftaonline.com)