Secondo quanto comunicato dalla National Association of Realtors (Nar, federazione del settore immobiliare con sede a Chicago), in aprile il Pending Home Sales Index (che misura la variazione nel numero di case in appalto da vendere) è calato in Usa a 99,3 punti dai 103,3 punti della lettura finale di marzo (105,0 punti in febbraio), attestandosi sui minimi dai 69,0 punti dell'aprile 2020. L'indice è crollato del 3,9% su base mensile, dopo il precedente declino dell'1,6% (4,0% la flessione di febbraio) e contro il ribasso del 2,0% del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.

(RR - www.ftaonline.com)